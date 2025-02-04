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Japonya, Gazze'deki Yaralılara Tıbbi Destek Sunmayı Planlıyor

Japonya, Gazze'deki saldırılardan etkilenenlere tıbbi destek sağlamak için gerekli adımları atmayı değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:21
Japonya, Gazze'deki Yaralılara Tıbbi Destek Sunmayı Planlıyor

Japonya, Gazze'deki Yaralılara Tıbbi Destek Sağlamayı Hedefliyor

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, hükümetinin İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilere ülkede tıbbi destek sunmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Kyodo ajansının aktardığı bilgilere göre, İşiba, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesinde, Gazze halkına yönelik yardımlar hakkında fikirlerini paylaştı. Hükümetinin, İsrail'in saldırılarında yaralanan ve hastalanan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar bulunduğunu ifade eden İşiba, "Şu anda hasta ve yaralıları Japonya'ya kabul etmenin bir yolunu bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz," dedi.

Gazzeli Öğrenciler İçin Eğitim Programı

Başbakan İşiba, ayrıca Gazze'den gelecek öğrencilere Japonya'daki üniversitelerde eğitim olanağı sunacak özel bir programın başlatılacağını da duyurdu.

Malezya ile İşbirliği Adımları

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, geçen ay Gazze'nin yeniden inşası için Japonya ile işbirliği yapacaklarını bildirerek, Japonya'nın Malezya'yı Filistin'in Kalkınması için Doğu Asya Ülkeleri Arasında İşbirliği Konferansı (CEAPAD)na eş başkanlık yapmaya davet ettiğini açıkladı.

İsrail'in Saldırıları Sonuçları

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlayarak devam eden Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, 17 bin 841'i çocuk ve 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplamda 47 bin 498 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 111 bin 592 kişi de yaralandı.

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