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Japonya, H2A Roketiyle Gözlem Uydusunu Uzaya Fırlattı

Japonya, ulusal güvenlik ve yer koşullarını izlemek amacıyla H2A roketiyle başarılı bir uydu fırlatışı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:25
Japonya, H2A Roketiyle Gözlem Uydusunu Uzaya Fırlattı

Japonya'nın Başarılı Uzay Fırlatışı

Japonya, H2A roketi ile yeni bir gözlem uydusunu başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Bu uydu, yer koşullarının izlenmesi ve ulusal güvenlik için kritik bir rol oynayacak.

Fırlatma Detayları

Kyodo News tarafından yayımlanan bilgilere göre, Mitsubishi Heavy Industries tarafından yapılan açıklamada, gözlem uydusunu taşıyan 49 numaralı H2A roketinin, Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Adası'ndaki uzay merkezinden fırlatıldığı belirtildi.

Uzaydan Yer İzleme

Yeni gönderilen gözlem uydusu, uzaydan yer koşullarını analiz edecek ve özellikle büyük ölçekli felaketlerin ardından hasar tespiti yaparak ulusal güvenliğe katkıda bulunacak.

Fırlatmanın Gecikmesi

Başlangıçta planlanan tarihlerde fırlatılması beklenen uydu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iki kez ertelenmişti. Ancak nihayetinde fırlatma başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

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