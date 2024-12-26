Japonya Hava Yolları'na Siber Saldırı: Uçuşlar Ertelendi

Japonya Hava Yolları'na Yönelik Siber Saldırı

Japonya Hava Yolları (JAL), dahili ve harici sistemlerini birbirine bağlayan ağa düzenlenen siber saldırı sonucu bazı uçuşların ertelendiğini açıkladı. Resmi Kyodo ajansına göre, saldırı nedeniyle en az 24 iç hat uçuşu yaklaşık bir saat gecikti. Ayrıca, bazı uluslararası uçuşlar da etkilenmiş durumda.

Uçuşlarda Gecikme ve Bilet Satışı Durduruldu

Açıklamaya göre, bu olayın ardından bilet satışları durduruldu ve şirket, siber saldırıyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. JAL, siber saldırının uçuşlar üzerinde daha büyük bir etki yaratabileceğini ancak saldırıya uğrayan sistemin geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Hükümetten Çağrı

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, JAL'dan saldırıdan etkilenen müşterilerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla sistemlerindeki sorunları mümkün olan en kısa sürede düzeltmelerini talep ettiklerini duyurdu. Öte yandan, Japonya'daki diğer hava yollarının sistemlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı bilgisi verildi.