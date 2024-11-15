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Japonya, İdam Cezasını Kaldırma Çağrılarına Direniyor

Japonya hükümeti, uluslararası çağrılara rağmen idam cezasını koruma konusunda kararlı. Hükümet, halkın görüşlerini ön planda tutuyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:40
Japonya, İdam Cezasını Kaldırma Çağrılarına Direniyor

Japonya İdam Cezasına Devam Edileceğini Duyurdu

Japonya hükümeti, yerel ve uluslararası düzeyde gelen idam cezasının kaldırılması taleplerine karşı önemli bir duruş sergiliyor. Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, basın toplantısında Barolar Federasyonu liderliğindeki heyetin çağrısına yanıt vererek, idamın devam edeceğini açıkladı.

İdamın Korunması Ceza Sisteminin Temeli

Hayaşi, başsavcı, polis ve akademisyenlerden oluşan 16 kişilik heyetin, idam cezasını sorgulamak için bir konferans düzenleme planında olmadığını belirtti. Hükümetin, idamın kaldırılmasının adalet sistemi açısından dikkatli değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu vurguladı. Kamuoyunun büyük çoğunluğunun, ağır suçlar için idam cezasının kaçınılmaz olduğuna inandığını kaydeden Hayaşi, bu nedenle ölüm cezasının sistemin bir parçası olmaya devam edeceğini ifade etti.

Hakamata Davası ve Uluslararası Çağrılar

Şubat ayında kurulan heyetin raporunda, 1966'da işlenen cinayetle ilgili Hakamata Iwao'nun davasına atıfta bulunuldu. Hakamata, idam cezasının kararıyla birlikte yaklaşık 50 yılını hapiste geçirdikten sonra eylülde beraat etti. Raporda, yanlış bir karar verildiğinde düzeltmenin çok uzun alacağı belirtilerek, bu durumun adalet sistemindeki zayıflıkları gözler önüne serdi.

Toplumda İdam Cezasına Yönelik Tartışmalar

Japonya Katolik Piskoposlar Konferansı da idam cezasının kaldırılması çağrısında bulunarak, Japon toplumunu bu konuyu yeniden düşünmeye davet etti. Eski Adalet Bakanı Makihara Hideki de toplumsal bakış açısını gündeme getirerek, idam kararlarının verilmesinde azami dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.

Japonya, G7 grubunun bir üyesi olarak, halen idam cezasını uygulayan tek ülkelerden biri. Mevcut verilere göre, 2023 sonu itibarıyla Japonya'da 107 idam mahkumu infaz kararını beklemekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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