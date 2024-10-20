Japonya, İngiltere ve İtalya Ortak Savaş Uçağı Projelerinde Hız Kazanıyor

Joint Fighter Jet Development Accelerated by Japan, the UK, and Italy

Japonya, İngiltere ve İtalya'nın savunma bakanları, yeni nesil savaş uçağı geliştirme girişimlerini hızlandırmak için anlaşma sağladıklarını duyurdu. Japonya'nın Kyodo ajansına göre, Savunma Bakanı Nakatani Gen, G7 ülkelerinin savunma bakanlarının katıldığı toplantıda, İtalya'nın Napoli kentinde, İngiltere'den John Healey ve İtalya'dan Guido Crosetto ile bir araya geldi.

Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP)

Görüşmenin ardından açıklama yapan Nakatani, yeni savaş uçağının geliştirilmesini koordine etmek ve denetlemek amacıyla 2024 sonuna kadar "Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) Uluslararası Hükümet Örgütü (GICO)" adında bir kurul kurulacağını bildirdi. Nakatani, bu kurulun merkezinin İngiltere'de olacağını ve başkanlığını Japonya'nın üstleneceğini de kaydetti.

Özel Sektör Katılımı

Nakatani, ortak proje kapsamında Japon Mitsubishi Heavy, İngiliz BAE Systems ve İtalyan Leonardo S.p.A gibi birçok özel sektör şirketinin yer alacağını vurguladı. Bu ortak program, Japonya'nın müttefiki ABD dışında bir başka ülkeyle gerçekleştirdiği ilk ortak savunma ekipmanı geliştirme projesi olarak değerlendiriliyor.

Projenin Geleceği

Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan GCAP projesi, 2027 yılına kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035 yılına kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefiyle ilerleyecek.