DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,22 -0,19%
ALTIN
4.706,31 -0,33%
BITCOIN
4.659.171,73 -2,35%

Japonya: İsrail, Barış Sürecini Engelleyecek Eylemleri Derhal Durdurmalı

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya, İsrail'e Gazze'deki insani krizi sonlandırma ve barış sürecini engelleyen tek taraflı eylemleri derhal durdurma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:38
Japonya: İsrail, Barış Sürecini Engelleyecek Eylemleri Derhal Durdurmalı

Japonya: İsrail, Barış Sürecini Engelleyecek Eylemleri Derhal Durdurmalı

İvaya Takeşi'den Tel Aviv'e sert uyarı

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile 35 dakika süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İvaya, İsrail'in askeri operasyonlarının bölgede yoğun sivil kayıplarına ve kıtlık dahil giderek kötüleşen insani duruma yol açtığını vurguladı.

"Bu durum tamamıyla kabul edilemez." diyen İvaya, Tel Aviv hükümetine Gazze'deki insani krizi derhal sona erdirmek için somut önlemler alması çağrısında bulundu.

Tokyo hükümetinin bölgede iki devletli çözüm hedefi için sarsılmaz desteği olduğunu belirten İvaya, İsrail'in bölgedeki barış sürecinin yeniden başlamasını engelleyecek tüm tek taraflı eylemleri derhal durdurması gerektiğini söyledi.

İvaya ayrıca İsrail'e, askeri baskı olmaksızın diplomatik müzakereler yoluyla kalıcı bir ateşkes sağlamak için yeni çabalar göstermesi çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temyiz Mahkemesi 'Timsah Alcatraz'ın Faaliyetini 'Şimdilik' Sürdürmesine Karar Verdi
2
Trump'tan Yarı İletken İthalatına 'Hatırı Sayılır' Tarife Uyarısı
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Aile Yılı' İlanıyla Okullarda Aile Temalı Etkinlikler Artacak
4
Kırklareli'nde Ayçiçeği Hasadı Sürüyor: Verimde Yaklaşık %50 Düşüş
5
Bakan Tekin: Okul Kıyafeti 4 Yıl Boyunca Değişmeyecek
6
Bakan Tekin: Okul Üniformalarında Marka ve Tanımlamaya İzin Yok

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor