Japonya: İsrail, Barış Sürecini Engelleyecek Eylemleri Derhal Durdurmalı

İvaya Takeşi'den Tel Aviv'e sert uyarı

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile 35 dakika süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İvaya, İsrail'in askeri operasyonlarının bölgede yoğun sivil kayıplarına ve kıtlık dahil giderek kötüleşen insani duruma yol açtığını vurguladı.

"Bu durum tamamıyla kabul edilemez." diyen İvaya, Tel Aviv hükümetine Gazze'deki insani krizi derhal sona erdirmek için somut önlemler alması çağrısında bulundu.

Tokyo hükümetinin bölgede iki devletli çözüm hedefi için sarsılmaz desteği olduğunu belirten İvaya, İsrail'in bölgedeki barış sürecinin yeniden başlamasını engelleyecek tüm tek taraflı eylemleri derhal durdurması gerektiğini söyledi.

İvaya ayrıca İsrail'e, askeri baskı olmaksızın diplomatik müzakereler yoluyla kalıcı bir ateşkes sağlamak için yeni çabalar göstermesi çağrısında bulundu.