Japonya: İsrail İki Devletli Çözümü Engellerse Filistin'i Tanıyabilir

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, İsrail iki devletli çözümü engellerse ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini açıkladı; BMGK'ye reform çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:25
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in iki devletli çözümü zedeleyecek adımları sürdürmesi halinde ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini söyledi.

İşiba, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kesinlikle kabul edilemez olarak nitelendirerek bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Hamas'a elindeki esirleri serbest bırakma çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ne reform çağrısı

Başbakan İşiba, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının günümüz küresel sorunlarını çözmede yetersiz kaldığını söyledi. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan mevcut yapının işlevsiz hale geldiğini savunan İşiba, Barış ve güvenlik kendiliğinden sağlanmaz, aktif şekilde korunmalıdır ifadelerini kullandı.

İşiba, Konsey'in uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü olduğunu ancak beş daimi üyenin sahip olduğu veto hakkının kritik durumlarda karar alınmasını engellediğine dikkat çekti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını bunun en açık örneği olarak gösterdi ve bunun uluslararası düzenin temellerini sarstığını belirtti.

Son olarak İşiba, BM Güvenlik Konseyi'nde acil reform gerektiğini, Konsey'in hem daimi hem de geçici üyeliklerinin genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

