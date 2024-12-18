Japonya, İsrail'in Hermon Dağı'ndaki İşgaline Endişeyle Yaklaşıyor

Japonya hükümeti, Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye'nin Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeyi işgaline ilişkin duyduğu kaygıyı dile getirdi. Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, düzenlediği basın toplantısında Tokyo'nun bu konudaki tutumunu açıkladı.

İvaya, "İsrail'in eğilimleri konusunda, dürüst olmak gerekirse biraz endişeliyim" diyerek, Japonya'nın İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhakını tanımama tutumunu sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, İsrail'in bölgedeki "sözde yerleşim faaliyetlerinin" uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Bu çerçevede Japonya, İsrail'e yerleşim faaliyetlerini "tamamen dondurma çağrısı" yaptığını hatırlattı.

İvaya, "İsrail'in bu hamlelerinin bölgede gerilimi daha da artıracağı kaygısını taşıyoruz" diyerek, Japon hükümetinin gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

İsrail'in Tampon Bölgeyi İşgali ve Son Gelişmeler

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etti. Tel Aviv yönetimi, işgalin geçici olduğunu savunsa da geçmişteki benzer örnekler, pek çok sorunun akıllarda kalmasına neden oluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile birlikte Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeyi ziyaret etti. Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" işgalin süreceğini açıkladı.

İsrail basınında, Netanyahu'nun orduya tampon bölgede işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi talimatı verdiği yönünde bilgiler yer aldı.