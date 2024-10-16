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Japonya, İsrail'in UNIFIL Saldırılarını Kınadı

Japonya, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını kınadı ve barış için ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:52
Japonya, İsrail'in UNIFIL Saldırılarını Kınadı

Japonya Hükümetinden İsrail'e Tepki

Japonya, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) hedeflerine yönelik saldırılarını sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, resmi bir açıklama yaparak bu olaylarla ilgili derin endişelerini dile getirdi.

Açıklama ve Barış Çağrısı

Ivaya, "BM'nin görevli personeline yönelik saldırılara kesinlikle müsamaha gösterilemez. UNIFIL'in güvenliği açısından tüm tehditleri kınıyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, bu bölgedeki gerginliğin azaltılması için derhal bir ateşkes çağrısı yaptı ve barışçı bir çözüm için azami itidal ve samimi çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Tel Aviv'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, 10 Ekim'de UNIFIL'in bir gözlem kulesine düzenlediği saldırıda iki barış gücü askerinin yaralandığını bildirmişti. 13 Ekim'de ise Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine gerçekleştirilen bir baskın, tesis kapılarını tanklarla tahrip etti.

İnsani Kaybın Büyük Boyutu

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2.350 kişi hayatını kaybetti, 10.906 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ise yaklaşık 17 bin çocuk, 11.378 kadın da dahil olmak üzere 42.409 Filistinli hayatını kaybetti ve 99.153 kişi yaralandı.

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