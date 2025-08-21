DOLAR
Japonya, Kumamoto'ya 1000 km Menzilli Tip-12 Füzeleri Konuşlandırıyor

Japonya, Kumamoto'daki Kengun Üssü'ne Tip-12 uzun menzilli füzeler konuşlandırarak Çin'e karşı caydırıcılık oluşturmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:27
Japonya, Çin'e karşı saldırı kapasitesini güçlendirmek amacıyla ülkenin güneyindeki Kumamoto'ya karadan gemiye fırlatılan uzun menzilli füzeler konuşlandıracak.

Konuşlandırma Ayrıntıları

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Kumamoto'daki Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri’ne (GSDF) ait Kengun Üssü'ne, Mart 2026 sonuna kadar karadan gemiye fırlatılan Tip-12 uzun menzilli füzeler konuşlandırılacak.

Menzil ve Hedef

Üsse yerleştirilecek Tip-12 füzelerinin menzili, "düşman üslerine karşı saldırılarda" kullanılabilmeleri amacıyla 1000 kilometre'ye çıkarılacak.

Amaç ve Etki

Bu konuşlandırma ile Japonya, son dönemde Hint-Pasifik'te tatbikatlarını artıran Çin'e karşı bir caydırıcı unsur oluşturmayı hedefliyor.

