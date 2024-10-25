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Japonya, Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'ya Gönderilmesine Dair Endişelerini Aydınlatıyor

Japonya hükümeti, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya sevkine dair kaygılarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:09
Japonya, Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'ya Gönderilmesine Dair Endişelerini Aydınlatıyor

Japonya'nın Endişeleri Artıyor

Japonya hükümeti, Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'ya gönderilmesiyle ilgili bazı raporları büyük bir kaygıyla izlemeye devam ediyor.

Askeri İşbirliğine Dikkat Çekildi

Kyodo News'un haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, bu konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda Kuzey Kore ile Rusya arasındaki derinleşen askeri işbirliğinin kaygı verici boyutlara ulaştığını vurguladı. Hayaşi, "Hükümet, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi ve bu askerlerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarına katılması ihtimalini büyük bir endişeyle izliyor." dedi.

Bölgesel Güvenlik Tehdit Altında

Hayaşi, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliğinin, mevcut Ukrayna krizini daha da kötüleştirebileceğine ve ayrıca Japonya'nın çevresindeki bölgesel güvenliği olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'ya Sevkı

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya bugüne kadar yaklaşık 3000 Kuzey Kore askerinin gönderildiği ve Aralık ayına kadar bu sayının 10,000'e ulaşabileceği belirtilmişti. Bunun yanında, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın saldırılarına destek sağlamak amacıyla Ukrayna’ya sevk edilmekte olduğu iddia ediliyor.

İstihbarat Müdürlükleri Uyarıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) de, Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine yerleştirildiğine dair haberler aktarmıştı.

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