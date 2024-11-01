Japonya, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya Asker Göndermesini Endişeyle Karşılıyor

Japonya'dan Önemli Uyarı

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker göndermesinin, küresel istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Basın Toplantısında Açıklama

Başkent Tokyo'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Takeşi, bu durumun hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde büyük sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Takeşi, "Kuzey Kore çatışmalara katılırsa, Ukrayna'daki durum daha da kötüleşecek ve uluslararası toplumun istikrarı daha da bozulacaktır," şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'nin Rolü

Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki çatışmalara katılmasının olumsuz sonuçlarını önlemek amacıyla uluslararası toplumla işbirliği içinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

Geçmişteki Olaylar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve bu ziyaret sırasında iki taraf arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'de Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini 27-28 Ekim tarihlerinde muharebe bölgelerine yerleştireceğini açıkladı.

Asker Sayıları

ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu, bunlardan 8 bininin ise Kursk bölgesinde yer aldığını duyurdu.