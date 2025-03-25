Japonya Mahkemesi, Tartışmalı Birleşme Kilisesi'ni Feshetti

Japonya mahkemesi, suikast sonrası gündeme gelen Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar verdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:40
Japonya Mahkemesi, Tartışmalı Birleşme Kilisesi'ni Feshetti

Japonya Mahkemesi Fesih Kararı Verdi

Japonya'da Tokyo Bölge Mahkemesi, Birleşme Kilisesi (FFWPU) hakkında, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı sonrasında başlayan tartışmaların neticesinde önemli bir karara imza attı.

Mahkeme, 2023 yılında gerçekleştirilen fesih başvurusunu kabul ederek, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine hükmetti. Bu kararla birlikte, FFWPU'nun "dini kuruluş" statüsü sona erecek ve dolayısıyla vergi muafiyet hakkını kaybedecek.

Bununla birlikte, mahkeme kararı FFWPU'nun ülkedeki faaliyetlerine devam edebileceği anlamına geliyor.

Bakanlığın Açıklamaları

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Abe Toşiko, mahkemenin aldığı kararı değerlendirirken, "İddialarımızın kabul edildiğine inanıyoruz. Bakanlık, tüm tedbirleri almayı sürdürecek" şeklinde konuştu.

Kilise'den Gelen Tepkiler

Birleşme Kilisesi, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, durumu "üzücü ve adaletsiz" olarak nitelendirirken, kararın "yanlış bir hukuki yoruma dayandığını" ifade etti. Fesih kararının temyiz için Tokyo Yüksek Mahkemesi’ne taşınacağı belirtildi.

Geçmişte Neler Olmuştu?

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliği sırasında düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, Abe'ye duyduğu kinini, Birleşme Kilisesi'ne destek veren mesajlar yayımladığı için beslediğini açıklamıştı. Ayrıca, sorgusunda annesinin bu kiliseye yaptığı bağışların ailesini iflas ettirdiğini iddia etti.

Bu nedenle, kilisenin manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği gerekçesiyle feshedilmesi için mahkemeye başvurulmuştu.

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