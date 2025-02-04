Japonya'nın Büyükelçisi Katsumata, Hatay'da İncelemelerde Bulundu

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Hatay'da!

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay ilinde önemli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler kapsamında, Japon şirketler ve gönüllülerin Kırıkhan ilçesinde bağışladığı konteynerleri inceledi.

Büyükelçi Katsumata, konteynerlerde bulunan esnafla bir araya gelerek, iş yerlerindeki yeniden yapılanma süreçleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretinin bir parçası olarak, Defne ilçesindeki Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden Katsumata, burada geçen yıl Japonya'nın Kumamoto kentinde düzenlenen Dünya Tsunami Farkındalık Günü etkinliğine katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin Japonya'ya yapmayı planladıkları ziyarete dair detayları dinleyen Büyükelçi, ardından Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, depremlerden etkilenen kültürel miraslar hakkında bilgi aldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve diğer yetkililer, müzedeki eserlerin durumu ve korunma çalışmaları hakkında önemli bilgiler aktardı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko (sağ 2), 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da Kırıkhan ilçesinde, Japon şirketler ve gönüllülerin bağışta bulunduğu konteynerlerde incelemede bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko (sağ 2), 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da Kırıkhan ilçesinde, Japon şirketler ve gönüllülerin bağışta bulunduğu konteynerlerde incelemede bulundu.