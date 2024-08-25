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Japonya'nın Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko LDP Liderlik Seçiminde Aday

Kamikava Yoko, LDP liderlik seçiminde yarışacağını duyurdu ve 20 milletvekilinin desteğini aldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 13:33
Japonya'nın Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko LDP Liderlik Seçiminde Aday

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, LDP'nin Liderlik Seçiminde Yarışacak

Japonya'nın Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, ülkenin iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) içinde yapılacak olan liderlik seçiminde aday olduğunu duyurdu. Kyodo News'ün aktardığı bilgilere göre, 71 yaşındaki Kamikava, 27 Eylül'de gerçekleştirilecek olan LDP Genel Başkanı seçimlerinde mücadele edeceğini açıkladı.

Destekleyen Milletvekilleriyle İlgili Bilgiler

Kamikava, yarışa girmeden önce 20'yi aşkın milletvekilinin desteğini aldığını belirtti. Bu destek, onun liderlik mücadelesinde önemli bir avantaj sağlayabilir.

Diğer Adaylar Kimler?

Ayrıca, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa ile ilgili kaynaklar, Hayaşi'nin de liderlik yarışına katılacağını öne sürdü. Diğer adaylar arasında eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru ve eski Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Kabine Üyesi Kobayaşi Takayuki de yer alıyor.

Başbakan Kişida'nın Açıklamaları

Öte yandan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 14 Ağustos'ta LDP'nin liderlik seçiminde yarışmayacağını duyurmuştu. Kişida, yeni parti liderini destekleyeceğini ve Japonya'nın karşılaştığı zorlukları çözmek için kamu güvenini kazanmanın kritik önemine vurgu yaptı.

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