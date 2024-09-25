Japonya'nın İşikava Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor

İşikava Eyaleti Zorlu Günler Geçiriyor

Japonya'nın batısında yer alan İşikava eyaletinde, özellikle Noto ve Suzu bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bölgede büyük bir felakete yol açtı. Devlet televizyonu NHK tarafından yapılan duyuruya göre, yaşanan felaketten dolayı can kaybı sayısı 9'a yükseldi.

Sel ve Toprak Kaymaları Felakete Yol Açtı

Yerli yetkililer, yaşanan sel ve toprak kaymaları nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Ayrıca, bölgede birçok kişinin mahsur kaldığı ve bu kişilerin tahliye işlemleri için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, yaşanan durumun ciddiyetini vurgulayarak, bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve halkın güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını ifade ettiler.