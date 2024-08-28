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Japonya'nın Kagoshima Bölgesinde Tayfun Alarmı

Kagoshima, Şanşan Tayfunu nedeniyle acil durum alarmı ilan etti; felakete hazırlık uyarıları yapılıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:23
Japonya'nın Kagoshima Bölgesinde Tayfun Alarmı

Japonya'da Tayfun Alarmı

Japonya'nın Kagoshima bölgesinde, yaklaşmakta olan Şanşan Tayfunu nedeniyle acil durum alarmı verildi. Devlet televizyonu NHK tarafından aktarılan bilgilere göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun saatteki hızının 250 kilometreye ulaşabileceğini belirtti.

Acil Durum Uyarısı

JMA, Kagoshima bölgesi için acil durum uyarısı yayımlayarak, bölge sakinlerinin şiddetli rüzgarlara ve yüksek dalgalara karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu. Tayfunun, konutları yıkabilecek kadar güçlü rüzgarlara neden olabileceği ifade edildi.

Ekonomik Etkiler

Yaklaşan tayfun nedeniyle Toyota Motor şirketi, ülke genelindeki fabrikalarında üretime ara verme kararı aldı. Ayrıca, bazı tren seferleri iptal edildi, böylece ulaşımda aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

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