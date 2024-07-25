Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Japonya'nın Kuzeyinde Şiddetli Yağışlar Sebebiyle Acil Durum İlan Edildi

Japonya'nın kuzeyindeki şiddetli yağmurlar, toprak kayması ve sel olaylarına yol açarak yüzlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:17
Japonya'nın Kuzeyinde Şiddetli Yağışlar Sebebiyle Acil Durum İlan Edildi

Japonya'nın Kuzeyinde Şiddetli Yağışlar

Japonya'nın kuzey bölgesinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, ciddi sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, yüzlerce kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Uyarılar ve Tahliye Süreci

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) yaptığı açıklamalara göre, Yamagata ve Akita eyaletlerindeki belediyeler acil durum uyarıları yayınladı. Binlerce vatandaşa daha yüksek ve güvenli bölgelere sığınmaları tavsiye edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın (FDMA) duyurusuna göre, Akita'nın Yuzawa kentinde bir kişi, toprak kayması sonucu kayboldu. Kaybolan kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yüzlerce Ev Su Altında

Yurihonjo kasabası yakınlarındaki nehrin taşması sonucu 40'tan fazla evin su altında kaldığı bildirildi. Yamagata eyaletinde de yoğun yağmur ve rüzgar, özellikle Yuza ve Sakata kasabalarında etkili oldu.

Ulaşımda Aksamalar

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Japan Railways (JR) East tarafından işletilen Yamagata Hızlı Tren (Şinkansen) seferleri kısmen durduruldu. Bu durum, seyahat eden yolcular için ciddi bir rahatsızlık oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!