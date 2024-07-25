Japonya'nın Kuzeyinde Şiddetli Yağışlar Sebebiyle Acil Durum İlan Edildi

Japonya'nın Kuzeyinde Şiddetli Yağışlar

Japonya'nın kuzey bölgesinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, ciddi sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, yüzlerce kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Uyarılar ve Tahliye Süreci

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) yaptığı açıklamalara göre, Yamagata ve Akita eyaletlerindeki belediyeler acil durum uyarıları yayınladı. Binlerce vatandaşa daha yüksek ve güvenli bölgelere sığınmaları tavsiye edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın (FDMA) duyurusuna göre, Akita'nın Yuzawa kentinde bir kişi, toprak kayması sonucu kayboldu. Kaybolan kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yurihonjo kasabası yakınlarındaki nehrin taşması sonucu 40'tan fazla evin su altında kaldığı bildirildi. Yamagata eyaletinde de yoğun yağmur ve rüzgar, özellikle Yuza ve Sakata kasabalarında etkili oldu.

Ulaşımda Aksamalar

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Japan Railways (JR) East tarafından işletilen Yamagata Hızlı Tren (Şinkansen) seferleri kısmen durduruldu. Bu durum, seyahat eden yolcular için ciddi bir rahatsızlık oluşturdu.