Japonya’nın Yankıları: Sanat ve Mimari İçin Yeni Bir Perspektif

Japonya’nın Yankıları Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul'daki Galata Üniversitesi ve Frej Coffee & Arthouse'un ortak organizasyonuyla açılan sergi, mimar ve sanatçı Beste Aykut'un eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

100. Yıldönümü Çerçevesinde Bir Etkinlik

Sergi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü anısına düzenlendi ve Japonya'nın derin kültürünü keşfetmek isteyen herkese ilham verdi.

Açılışta Duygusal Konuşmalar

İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dila Bulut Derya, serginin açılışında mimarinin insanların yaşamları üzerindeki etkilerini vurguladı. Aykut ise, 2016 yılında Japonya'da çektiği 50.000 fotoğraf arasından seçtiği 50 eseri sergide sergilemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Katılımcıların Gözdesi Olacak

Açılışa, İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut, Rektör Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Japonya Başkonsolos Vekili Mitsuhiro Toyama gibi pek çok sanatsever ve akademisyen etkinlikte yer aldı.

Analog Fotoğraflarla Sanatın Dili

Sergide, Aykut'un Japonya'nın doğal ve kentsel yapısını yansıtan analog siyah-beyaz fotoğrafları yer alıyor. Esas olarak doğa ile mimari arasındaki dengeyi gözler önüne seren çalışmaları, izleyicileri bu iki unsurun estetiği üzerine derin düşünmeye yönlendiriyor.

Galata'da Sanatın Tadını Çıkarın

Galata’nın tarihi dokusunda bulunan Frej Coffee & Arthouse'daki sergi, 30 Ağustos’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Bu harika etkinlik, Japon estetik anlayışını keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.