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Japonya'nın Yasukuni Tapınağı Ziyareti Tartışma Yarattı

Yasukuni Tapınağı'nın ziyareti, Japonya'nın geçmişiyle yüzleşme konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Güney Kore'den sert tepkiler geldi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:01
Japonya'nın Yasukuni Tapınağı Ziyareti Tartışma Yarattı

Japonya Hükümetinden Tartışmalı Ziyaret

Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olmanın yıldönümünde, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na hükümet üyeleriyle birlikte bir ziyarette bulundu. Başbakan Kişida Fumio, her yıl olduğu gibi bu yıl da tapınağa törensel bir bağış gönderdi.

Hükümet Üyeleri Katıldı

Kyodo ajansının haberine göre, Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Bakan Takaiçi Sanae, Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Şindo Yoşitaka ve Savunma Bakanı Kihara Minoru Yasukuni Tapınağı'ndaki törene katıldılar. Bu ziyaret, Kihara’nın Liberal Demokrat Parti içindeki liderlik mücadelesiyle de birleşti.

Güney Kore Tepkili

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, japon hükümetinin Yasukuni Tapınağı'na yaptığı bağıştan dolayı derin hayal kırıklığı ve üzüntü duyduğunu belirtti. Açıklamada, Japonya’nın geçmişteki saldırganlıklarını güzelleştiren tutumlardan uzak durması gerektiği vurgulandı.

Yasukuni Tapınağı'nın Anlamı

İlk olarak 1869 yılında inşa edilen Yasukuni Tapınağı, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden 2.5 milyon kişinin anısını onurlandırıyor. Ancak, tapınağın tarihinde 14 savaş suçlusunun 1978 yılında "kutsal" kabul edilmesi nedeniyle uluslararası alanda tartışmalı bir statüye sahiptir.

Yasukuni Tapınağı, Japonya'nın militarizm geçmişiyle ilişkilendirildiği için, komşu ülkeler başta olmak üzere ziyaret sonrası eleştirilerin odağına yerleşiyor.

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