Japonya, Nükleer Silahların Yasaklanması Toplantısına Katılmayacak

Japonya, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na Katılmayacak

Japonya, Birleşmiş Milletler'in (BM) Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması (TPNW) kapsamındaki taraf ülkeler ve gözlemcilerin katılacağı toplantıya katılmayacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, 3-7 Mart tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek toplantıya gözlemci olarak katılma taleplerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Nükleer Caydırıcılık ve Uyum Sorunu

İvaya, TPNW'nin nükleer caydırıcılık prensibiyle "uyumlu olmadığını" belirterek, Japonya'nın toplantıya katılmama kararını açıkladı. Japonya'nın nükleer caydırıcılığının önemini vurgulayan İvaya, "(Nükleer caydırıcılık) İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en karmaşık güvenlik sorunlarının mevcut olduğu bir dönemde ulusumuzu savunmak için elzem" ifadesini kullandı.

Nükleer Silah İhtiyacı ve Gerçekler

Japonya Dışişleri Bakanı, "Halihazırda devam eden nükleer silahlanma yarışı gerçeğiyle" yüzleşilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıya katılmanın, Japonya'nın güvenliği açısından "yanlış bir mesaj gönderebileceğini" ve sorun yaratabileceğini söyledi. İvaya, nükleer silah sahibi devletlerin TPNW'ye taraf olmadığını da hatırlatarak, nükleer silahsızlanmanın ilerlemesi için geniş katılıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Nihon Hidankyo'dan Tepki

2024 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Japon kuruluş Nihon Hidankyo, bu karara tepki gösterdi. Temsilci Tanaka Terumi, Japon hükümetinin toplantıya katılmasının doğru bir karar olacağını ve bu fırsatın ulusun nükleer silahlara karşı duruşunu gösterme açısından önemli olduğunu belirtti. Tanaka, "Katılmama kararından hayal kırıklığına uğradım" diyerek, hükümetin toplantıya katılmasını umduğunu ifade etti.

TPNW Hakkında Kısa Bilgi

TPNW, 7 Temmuz 2017'de BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayı ile kabul edilmiştir. Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için 50 ülkenin onayı gerektiği belirtilmiş ve Honduras 24 Ocak 2020'de onaylayan 50. ülke olmuştur. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ocak 2021'de nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtmiştir.

Japonya, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf değildir.