Japonya: Orta Doğu'da İki Devletli Çözüme Sarsılmaz Destek — Filistin İşbirliği ve BM Tutumu

Japonya, Orta Doğu'da iki devletli çözüme sarsılmaz destek verdi

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Tokyo hükümetinin açıklamasına göre, Orta Doğu'da iki devletli çözüme "sarsılmaz desteğini sürdüreceğini" bildirdi. İvaya, bu mesajı Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile yaptığı telefon görüşmesinde iletti.

Görüşmede İvaya, Japonya'nın Filistin'in devlet inşası çabalarını proaktif olarak destekleyeceğini vurguladı. İvaya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara saldırısının genişlemesiyle durumun giderek kötüleştiğini belirterek bunun iki devletli çözümün temellerini sarsabileceğini ifade etti.

İvaya, ayrıca Gazze'deki insani durumu iyileştirmenin, ateşkes sağlanmasının ve rehinelerin serbest bırakılmasının önemine dikkat çekti. Görüşmenin sonunda İvaya ile Ağabekyan, Orta Doğu barış sürecinin ilerletilmesi ve iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

İsrail ile görüşmede "tanınmama" mesajı

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da İvaya ile telefonda görüştü. Açıklamada, İvaya'nın Saar'a Japonya'nın bu ay Birleşmiş Milletler'de (BM) yapılacak toplantıda Filistin devletini tanımayı planlamadığını söylediği ifade edildi.

İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkeler, bu ay yapılacak BM Genel Kurulu oturumunda Filistin devletini tanımayı planladıklarını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından, resmi olarak Filistin devletini tanımayan Japonya'nın tavrı merak konusu olmuştu. Japon basınında yer alan haberde, ABD'nin Filistin devletini tanımaması için Tokyo yönetimine baskı yaptığı kaydedildi.

Japonya'nın hem Filistin ile işbirliğini güçlendirme hem de BM'de tanıma konusunda temkinli bir yaklaşım sürdürmesi, bölgesel barış sürecine yönelik diplomatik denge arayışını işaret ediyor.