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Japonya Prensesi Yuriko için Tokyoda Cenaze Töreni Düzenlendi

Tokyo'da düzenlenen cenaze töreniyle Prenses Yuriko, son yolculuğuna uğurlandı. 101 yaşında hayatını kaybeden prenses, çok sayıda resmi konukla anıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:29
Japonya Prensesi Yuriko için Tokyoda Cenaze Töreni Düzenlendi

Japonya Prensesi Yuriko'nun Cenaze Töreni Tokyo'da Gerçekleşti

Japonya İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko, başkent Tokyo'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 15 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prenses için Tokyo'daki Toshimagaoka İmparatorluk Mezarlığı'nda bir tören gerçekleşti.

101 yaşında vefat eden Prenses Yuriko'nun cenaze törenine, imparatorluk aile üyeleri ve Başbakan İşiba Şigeru ile birlikte 500 kadar üst düzey hükümet yetkilisi katıldı.

Savaş Döneminin Zorlukları ve Aile Geçmişi

Prenses Yuriko'nun babası Masanari Takagi, 1800'lü yılların feodal derebeyi Hotta Masayoşi'nin soyundan gelmektedir. Tam adı Takagi Yuriko olan prenses, 1923'te Tokyo'nun Aoyama bölgesinde doğdu. Gakuşuuin Kadınlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1941'de dönemin İmparatoru Hirohito'nun küçük kardeşi Prens Mikasa ile evlendi. İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde, ABD'nin Tokyo'ya yönelik saldırılarında aileleriyle birlikte sığınma evinde yaşamak zorunda kaldı.

İmparatorluk Ailesinin En Yaşlı Üyesi

Yuriko, eşi Prens Mikasa'nın antik Yakın Doğu tarihi araştırmalarını destekledi ve imparatorluğun resmi görevlerini üstlendi. Üç erkek ve iki kız çocuğu olan Yuriko ve Prens Mikasa çiftinin oğulları, Prens Takamado 2002, Prens Tomohito 2012 ve Prens Katsura 2014'te vefat etti. Ölümünden önce İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi unvanına sahip olan Yuriko, eşi Prens Mikasa'yı da 2016'da kaybetmişti.

Başbakan İşiba Şigeru, yaptığı açıklamada, "Yuriko'nun vefat haberi karşısında üzülmeden edemiyorum. Taziyelerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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