Japonya: Rusya'nın Kuzey Kore ile Askeri İşbirliği BMGK Kararlarını İhlal Ediyor

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Fujii Hisayuki, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Kuzey Kore ile askeri işbirliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık bir ihlali olduğunu bildirdi.

BMGK'de Üst Düzey Toplantı

BMGK'de, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında gerçekleştirilen oturumda Fujii, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının üzerinden 1000 gün geçtiğini belirterek, bu süre zarfında Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Sivillere Yönelik Saldırılar

Fujii, geçen hafta gerçekleşen ve sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan füze saldırılarına ilişkin, “Kritik sivil altyapıyı tahrip eden acımasız saldırılara ek olarak Ukrayna topraklarında hayal bile edilemeyecek insan hakları ihlalleri ve suistimallere neden olan Rusya'nın yasa dışı saldırganlığını en güçlü şekilde kınamaya devam edeceğiz.” dedi.

Rusya'nın Saldırganlığını Kınama

Fujii, Rusya'nın bu saldırganlığa derhal son vermesi, Ukrayna'dan çekilmesi ve Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ile uluslararası alanda tanınmış sınırları içerisindeki toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle Kuzey Kore tarafından sağlanan silahlarla bu saldırganlığın sürdüğüne dikkat çekti.

Uluslararası Hukukun İhlali

Fujii, Rusya'nın BMGK kararlarını ihlal ettiğine dair açık kanıtların mevcut olduğunu belirterek, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderilmesi ve şu anda Ukrayna'daki çatışmalara katılmasının durumu önemli ölçüde değiştirdiğini ifade etti.

Barış ve Güvenlik Üzerindeki Etkiler

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına Kuzey Kore'nin katılımının, BM Şartı dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Fujii, bu konuda Rusya'ya sağlanan desteğin Avrupa ve Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Uluslararası Topluma Mesaj

Fujii, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu “hukuksuz, haksız ve kabul edilemez” askeri işbirliğini en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, İran ve Rusya arasındaki askeri ilişkilere dair derin endişelerini de yineledi. Son olarak, uluslararası toplumun Rusya'nın saldırganlığını desteklemekten kaçınması gerektiğini vurguladı: “Hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzeni korumalı ve uluslararası hukukun ihlal edilmesine asla müsamaha göstermemeliyiz.”

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.