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Japonya, Rusya'nın Şirket Yöneticilerine Getirdiği Yasağı Protesto Etti

Japonya, 13 şirket yöneticisine getirilen giriş yasağını kabul edilemez buldu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:36
Japonya, Rusya'nın Şirket Yöneticilerine Getirdiği Yasağı Protesto Etti

Japonya'dan Sert Tepki

Japonya, Toyota Motor da dahil olmak üzere 13 büyük şirketin yöneticilerine Rusya hükümeti tarafından getirilen kalıcı giriş yasağını protesto etti.

Hükümet Açıklaması

Japonya'nın Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Moskova'nın bu yaptırımının "Japon şirketlerinin Rusya'daki meşru faaliyetlerini sınırladığını" belirtti ve bunun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Yasak Kapsamı

Rusya, Toyota Motor Başkanı Toyoda Akio, Rakuten Üst Yöneticisi Mikitani Hiroşi ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Tanaka Akihiko gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 13 Japon şirket yöneticisine ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Geçmişteki Yaptırımlar

Bu olay, Rusya'nın 2022 yılındaki yaptırımlarını da hatırlatıyor. O dönemde Japonya Başbakanı Kişida Fumio dahil olmak üzere 63 Japon yetkilisine, Japon hükümetinin "Rusya karşıtı kampanya başlattığı" gerekçesiyle yaptırımlar uygulanmıştı.

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