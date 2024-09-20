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Japonya, Şıncın'da Gerçekleşen Bıçaklı Saldırı Hakkında Açıklama Bekliyor

Japonya, 10 yaşındaki çocuğun öldüğü saldırının nedenini öğrenmek için Çin ile temas kurdu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:40
Japonya, Şıncın'da Gerçekleşen Bıçaklı Saldırı Hakkında Açıklama Bekliyor

Japonya, Şıncın'da Yaşanan Trajik Olay Üzerinde Duruyor

Çin'in Şıncın şehrinde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Japon çocuk için Japonya, olayın arka planının aydınlatılmasını talep ediyor. Olay, 18 Eylül sabahı, Japon İlkokulu'na giden çocuğun, okul yolunda bıçaklı bir saldırıya uğramasıyla başladı. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Diplomatik Temaslar Başladı

Japon medyasında yer alan haberlere göre, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi, cinayetle ilgili bilgi almak için Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Sun, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirenden, 44 yaşındaki Cong'un cinayeti neden işlediğine dair herhangi bir bilgi vermedi. Bununla birlikte, Sun, saldırganın önceki suç geçmişinin olduğunu, ancak saldırının "münferit bir vaka" olduğunu belirtti.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Japon Büyükelçi Kanasugi, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi. Şıncın'daki Japon Okulu'na ve cinayetin yapıldığı caddeye ek güvenlik kameraları yerleştirildi. Ayrıca, daha önce Sucou şehrinde bir Japon anne ve çocuğu bıçaklı bir saldırıya uğramıştı, bu olay da güvenlik kaygılarını artırıyor.

Tarihi Bir Tarihe Denk Gelmesi Endişeleri Artırıyor

Saldırının, Japonya'nın 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümü olan 18 Eylül'e denk gelmesi, olayın altında yatan nedenler konusunda şüpheleri artırıyor.

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