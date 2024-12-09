Japonya: Suriye'nin Geleceği Halkı Tarafından Belirlenmeli

Japonya, Suriye'nin Geleceği İçin Halk İradesini Vurguladı

Japonya, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak güçlü bir söylemde bulundu. Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Suriye'nin geleceğinin yalnızca Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yazılı açıklamasında, Japonya'nın Suriye'deki durumları dikkatle takip ettiğini belirten İvaya, tüm Suriyelilerin temel insan haklarından yararlanma umudunu dile getirdi. Ayrıca, mevcut gelişmelerin Suriye'yi çevreleyen durumun genelinde bir iyileşmeyi tetiklemesini beklediklerini aktardı.

İvaya, "Tüm Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyan Suriye'nin geleceği, Suriye halkının kendisi tarafından belirlenmelidir. Japonya, Suriye'de iktidarın barışçıl ve istikrarlı bir şekilde el değiştirmesini sabırsızlıkla beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukuk ve Diyalog Çağrısı

Tüm tarafları uluslararası hukuka riayet etmeye davet eden İvaya, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması için gerekli adımların zamanla atılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Suriye halkının iradesine tam anlamıyla saygı gösterilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin BMGK 2254 sayılı kararı temelinde bir diyalogla kapsamlı bir siyasi çözüm için yapıcı bir rol oynanması gerektiği vurgusunu yaptı.

Suriye'deki Son Gelişmeler

27 Kasım'da Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. 30 Kasım ile 7 Aralık arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde çatışmaların giderek arttığı ve grupların daha fazla üstünlük sağladığı belirlendi.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta giren grupların halk kitlelerinin de desteğini alması sonucu, rejim kontrolü kaybederek çöküş sürecine girdi. 61 yıllık Baas Partisi iktidarı sona ererken, lider Beşşar Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG terör örgütünden kurtarmayı başardı. Operasyonda, Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör göbeği olan bölge temizlenmiş oldu.