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Japonya, Suriye Rejiminin Çöküşünü Yakından İzliyor

Japonya hükümeti, Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve halkın özgürlüğünü umduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:27
Japonya, Suriye Rejiminin Çöküşünü Yakından İzliyor

Japonya, Suriye Rejiminin Çöküşünü Yakından İzliyor

Japonya hükümeti, Suriye rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Resmi Kyodo ajansı tarafından yayımlanan habere göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hayaşi, Japon hükümetinin, rejimin devrilmesinin ardından Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izlediğini belirtti. Ayrıca, Suriye halkının özgürlük ve refah içinde yaşamasını umduklarını ifade etti. Hayaşi, rejim sonrası bölgedeki insani durumun iyileşmesi temennisinde bulundu.

Buna ek olarak, Hayaşi, uzun vadede bölgede barış ve istikrar sağlamak amacıyla uluslararası toplumla işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

Suriye'deki Çatışmaların Gelişimi

Suriye’de 27 Kasım tarihinde, rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. Bu süreçte, gruplar 30 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde üstünlük sağladı.

7 Aralık’ta başkent Şam’a girmeye başlayan gruplar, halk kitlelerinin destek vermesiyle birlikte, rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tamamen kaybederek çöktü. Bu gelişmelerle birlikte Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Tel Rıfat’ı özgürleştirdikten sonra, Münbiç’te yuvalanan teröristlere yöneldi.

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