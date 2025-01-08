Japonya, Suriye Yaptırımlarını Gözden Geçiriyor

Japonya, Suriye'ye Yönelik Yaptırımların Kaldırılmasını Değerlendiriyor

Japonya, Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimin devraldığı Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını gündeme alıyor. Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki siyasi gelişmeleri yakından izlediklerini ifade etti.

Dış Politikada Farklı Adımlar

İvaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörizm karşıtı yaptırımları ve bazı Suriyelilerin mal varlıklarının dondurulması gibi uygulamaların yürürlükte olduğunu dile getirdi. Suriye'de Baas rejimiyle bağlantılı kişilere karşı önleyici mali tedbirler uyguladıklarını belirten İvaya, yaptırımların kaldırılması olasılığı hakkında, "Suriye halkı için daha iyi koşulların oluşmasını arzuluyoruz" dedi.

Uluslararası Talepler Takip Edilecek

Bakan İvaya, yaptırımların gidişatıyla ilgili uluslararası toplumda tartışmaları yakından takip edeceklerini dile getirdi. "Ülkemiz bu yaptırımlarla ilgili eğilimleri izlemeye devam edecek; iptal edilip edilmeyeceği dahil, uygun kararları almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Siyasi Çözüm Vurgusu

Japon hükümetinin geçiş hükümeti temsilcileri ile temas halinde olduğunu belirten İvaya, ilgili muhatapların tepkileri konusunda önyargılı açıklamalarda bulunmaktan kaçındıklarını aktardı. İvaya, Suriye halkının diyalog yoluyla kapsayıcı bir siyasi çözüme ulaşması için tüm tarafların yapıcı bir rol oynaması gerektiğini belirtirken, Suriye'de barışçıl ve istikrarlı bir hükümetin kurulmasını beklediklerini vurguladı.