Japonya, Trump'tan Kuzey Kore ile Görüşmelerde Japon Alıkonulanları Gündeme Getirmesini Talep Etti

Japonya Başbakanı İşiba, Trump ile yaptığı görüşmede, Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japon vatandaşlarını gündeme getirmesi için destek istedi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:45
Japonya, Trump'tan Kuzey Kore ile Görüşmelerde Japon Alıkonulanları Gündeme Getirmesini Talep Etti

Japonya, Kuzey Kore ile İlgili Endişelerini Trump'a İletti

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'nin yıllar önce alıkoyduğu Japonya vatandaşlarının salınması için Pyongyang ile görüşeceğine dair taahhütte bulunduğunu duyurdu.

Kyodo News'ün aktardığına göre, İşiba, Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japon vatandaşlarının aileleriyle bir araya geldi ve bu konu üzerinde durdu. 7 Ocak'ta Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmelerin ardından ABD Başkanı'nın bu konudaki “tam desteğini” sağladığını dile getirdi.

Alıkonulan Japon Vatandaşları için Çözüm Arayışı

Başbakan İşiba, Trump'tan, ABD ile Kuzey Kore arasında planlanan görüşmelerde bu konunun gündeme getirilmesi için söz aldığını belirtti. Bu sorunun çözülmesi için tüm imkanlarını seferber edeceğini vurgulayarak, durumu “Japon egemenliğinin bir ihlali” olarak tanımladı.

Tarihi Arka Plan

Resmi Kyodo ajansının verdiği bilgilere göre, 1960 ve 1970'li yıllarda 17 Japon Kuzey Kore tarafından alıkonulmuş, bu kişilerden 5'i Japonya'ya geri dönebilmiştir. Kuzey Kore yönetimi, 2002'de yaptığı açıklamada, kaçırılan 13 Japon'dan 5'inin geri döndüğünü, diğerlerinin ise öldüğünü duyurmuştu.

Bu olaylar ışığında, Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında herhangi bir diplomatik ilişki bulunmamaktadır.

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