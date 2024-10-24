Japonya, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Japonya'dan TUSAŞ'a Destek

Japonya hükümeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Kitamura Toşihiro, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörizm hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz ve Japonya bu tür terör eylemlerini şiddetle kınamaktadır." şeklinde ifadeler kullandı.

Hayatını Kaybedenlere Taziyeler

Japonya, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine derin taziyelerini iletti. Bu vesileyle, Japonya'nın Türk hükümeti ve halkıyla güçlü bir dayanışma içinde olduğunun altı çizildi.