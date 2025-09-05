DOLAR
Japonya ve Avustralya Savunma İşbirliğini Güçlendirdi: Tahliye ve Fırkateyn Anlaşması

Tokyo'da 12'nci 2+2 görüşmesinde Japonya ve Avustralya, savunma ve siber işbirliğini artırma, tahliye koordinasyonu ve 11 fırkateyn üretimi konusunda anlaştı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:28
Japonya ve Avustralya Savunma İşbirliğini Güçlendirdi

Tokyo'da gerçekleştirilen 12'nci '2+2' formatındaki görüşmede, Japonya ile Avustralya savunma ve güvenlik alanında ilişkilerini derinleştirme konusunda anlaştı.

Görüşmenin katılımcıları ve ana kararlar

Toplantıya Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Savunma Bakanı Nakatani Gen ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Savunma Bakanı Richard Marles katıldı.

Ortak basın toplantısında iki ülke, savunma teçhizatı ve siber güvenlik alanlarında işbirliğini artırma kararı aldıklarını açıkladı.

Görüşmede ayrıca, çatışma gibi acil durumlarda vatandaşların üçüncü ülkelerden tahliyesinde işbirliği yapılacağı belirtildi.

Fırkateyn anlaşması ve mali detaylar

Avustralya'nın donanmasına yeni savaş gemileri inşa etmek üzere açtığı yaklaşık 6,5 milyar dolar tutarındaki ihaleyi Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries (MHI) şirketi aldı.

5 Ağustos'ta yapılan anlaşmaya göre, Avustralya'nın yaşlanan ANZAC sınıfı fırkateynlerinin yerini alacak 11 yeni savaş gemisi inşa edilecek. Bu gemilerden ilk üçü Japonya'da üretilecek ve ilki 2030'da Avustralya donanmasında hizmete girecek; kalan 8 gemi ise Avustralya'da inşa edilecek.

Toplantıda Mogami sınıfı fırkateynlerin Avustralya donanmasına dahil edilmesi memnuniyetle karşılandı. Avustralya Savunma Bakanı Marles, bu kararın ülkesi için ileriye dönük en uygun maliyetli çözüm olduğunu vurgulayarak, 'Japonya'dan daha fazla stratejik uyum içinde olduğumuz başka bir ülke yok.' dedi.

