Japonya ve Çin Dışişleri Bakanlarından İşbirliği Mesajı

Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları Arasında İlk Görüşme

Japonya ve Çin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yararı artıran bir işbirliğinin teşvik edilmesi konusunda mutabık kaldı. Bu anlaşma, Japonya'daki kabine değişikliği sonrasında gerçekleşen ilk telefon görüşmesinde yapıldı.

Görüşmenin Detayları

Japonya'nın yeni Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi arasında gerçekleştirilen 45 dakikalık görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu üzerindeki endişelerde dile getirildi. Ivaya, Doğu Çin Denizi'nde gerçekleşen askeri faaliyetler ve özellikle Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrar konusuna dikkat çekti. Japon Bakanın Vurguları

Ivaya, uluslararası toplum için Tayvan bölgesinin önemini vurgularken, Eylül ayında Çin'de yaşanan şiddet olaylarının aydınlatılmasının gerekliliğine de değindi. Japonya'da yaşayan vatandaşların güvenlik endişeleri konusunda çalışmalar gerektiğini belirtti.

İki Ülke Arasında Karşılıklı Bağların Güçlendirilmesi

Taraflar, gelecekteki diyalogların ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda karar alırken, Japonya'nın yeni hükümetinin olumlu mesajlarının Çin tarafından takdir edildiği belirtildi. Vang, iki ülkenin karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği içinde olması gerektiğini ifade etti. Çin Dışişleri Bakanı’nın Açıklamaları

Vang, tarihi dersler çıkararak işbirliğini genişletme çağrısında bulunurken, dış müdahale girişimlerine karşı durulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Japonya'nın 'tek Çin' ilkesine bağlı kalması gerektiğini belirtti.

Sonuç

Her iki ülkenin de, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çekerek, ilişkilerini daha da derinleştirme kararlılığında olduğu anlaşılmaktadır.