Japonya ve Güney Afrika İşbirliğini Artırma Hedefinde

Japonya'nın Güney Afrika ile Ekonomik İşbirliği Hedefleri

Japonya, Güney Afrika ile enerji sektöründe başta olmak üzere ekonomik işbirliğini geliştirmeyi planlıyor. Bu konudaki resmi açıklama, Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Dışişleri Bakanları Bir Araya Geldi

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, ülkeye resmi ziyarette bulunan Güney Afrika'nın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile başkent Tokyo'da bir araya geldi. Kamikava, görüşmede Güney Afrika'nın özellikle elektrik ve enerji alanlarında Japonya için önemli bir işbirliği partneri olduğunu belirtti.

Hint-Pasifik Okyanusu İşbirliği

İki ülkenin Hint-Pasifik Okyanusu'na kıyısı olduğunu vurgulayan Kamikava, seyrüsefer serbestisi ve mavi ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirme arzusunu ifade etti.

İki Taraflı İşbirliği Üzerine Görüşmeler

Lamola, Japonya'nın Güney Afrika'daki sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarına yönelik işbirliği konusundaki memnuniyetini dile getirirken, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin artmasını umduğunu kaydetti.

Uluslararası Konuların Ele Alınması

Toplantıda ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi uluslararası meseleler de değerlendirildi.