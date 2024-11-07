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Japonya ve Güney Kore Arasında Savunma İşbirliği Mesajı

Japon Savunma Bakanı, Güney Kore gemisine yaptığı ziyarette işbirliğini vurguladı, Kuzey Kore tehditlerine karşı birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:18
Japonya ve Güney Kore Arasında Savunma İşbirliği Mesajı

Japonya Savunma Bakanı'ndan Güney Kore'ye Ziyaret

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Kuzey Kore'nin füze denemeleri ışığında Tokyo ve Seul arasındaki iş birliğini ön plana çıkaran bir ziyaret gerçekleştirdi.

Güney Kore Donanması ile İşbirliği Vurgusu

Güney Kore donanmasına ait "Marado" amfibi hücum gemisi, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyinde yer alan Kanagawa eyaletindeki Yokusuka üssüne demirledi. Nakatani, gemiye yaptığı ziyarette, "Güney Kore, ülkemiz için son derece önemli bir ortak" dedi.

Kuzey Kore Tehditlerine Karşı Birliktelik

Nakatani, Kuzey Kore'nin füzeleri dahil, zorlu güvenlik ortamında Japonya ve Güney Kore arasındaki savunma işbirliğinin her zamankinden daha kritik olduğunu vurguladı. Japonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, bu ziyaretle birlikte, bir Japon Savunma Bakanı'nın ilk kez, Güney Kore’ye ait bir savaş gemisine çıktığı kaydedildi.

Geçmişteki Ziyaretler

Güney Kore donanmasına ait bir geminin Japonya'ya yaptığı son ziyaret ise Kasım 2022'de Sagami Körfezi'ndeki uluslararası bir tatbikat sırasında gerçekleşmişti.

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