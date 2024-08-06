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Japonya ve Kamboçya'dan Savunma İşbirliği Anlaşması

Japonya ve Kamboçya, savunma işbirliğini güçlendirmek için önemli bir anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:31
Japonya ve Kamboçya'dan Savunma İşbirliği Anlaşması

Japonya ile Kamboçya Arasındaki Savunma İşbirliği Güçleniyor

Japonya, Kamboçya ile savunma alanındaki işbirliğini artırmak için önemli bir adım attı. Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, resmi ziyaret kapsamında Kamboçya'nın başkenti Pnom Pen'de, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha ile bir araya geldi.

İşbirliğinin Derinleşmesi Vurgusu

İki ülke arasında yapılan görüşmelerde, savunma işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sadece iki ülkenin işbirliğinin değil, aynı zamanda Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) çerçevesinde çok taraflı işbirliklerinin de geliştirilmesi yönünde söz verildiği belirtildi.

Diplomatik İlişkilerin 70. Yılı

Bakanlar, Japonya ile Kamboçya arasındaki diplomatik ilişkilerin geçen yıl 70. yıl dönümünü kutlamaları nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin "kapsamlı stratejik ortaklığa" dönüştürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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