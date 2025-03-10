Japonya ve Kanada, Hint-Pasifik'te Barış İçin İşbirliğine Devam Ediyor

Japonya hükümeti, Hint-Pasifik bölgesinde barışın muhafazası ve G7 ülkeleri arasındaki birliğin korunması amacıyla Kanada ile olan işbirliğini sürdürme kararı aldığını duyurdu.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Japonya ile Kanada arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Hayaşi, Kanada'nın Japonya ile özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve stratejik çıkarlar gibi birçok ortak değerlere sahip olduğunu belirtti.

Hayaşi Yoşimasa, "Hint-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak olan Kanada ile dünya ve bölgesel barışın istikrarını sağlamak için işbirliği yapacağız," dedi.

Ayrıca, Hayaşi, Kanada ile birlikte G7 ülkelerinin birlik içinde olması için de çalışmalar yürüteceklerini aktardı. Bu yıl G7 Liderler Zirvesi'nin Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği de hatırlatıldı.