Japonya ve Kanada, Hint-Pasifik'te Barış İçin İşbirliğine Devam Ediyor

Japonya, Kanada ile Hint-Pasifik bölgesinde barış ve G7 birliği için yakın işbirliğini sürdürecek.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:13
Japonya ve Kanada, Hint-Pasifik'te Barış İçin İşbirliğine Devam Ediyor

Japonya ve Kanada, Hint-Pasifik'te Barış İçin İşbirliğine Devam Ediyor

Japonya hükümeti, Hint-Pasifik bölgesinde barışın muhafazası ve G7 ülkeleri arasındaki birliğin korunması amacıyla Kanada ile olan işbirliğini sürdürme kararı aldığını duyurdu.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Japonya ile Kanada arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Hayaşi, Kanada'nın Japonya ile özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve stratejik çıkarlar gibi birçok ortak değerlere sahip olduğunu belirtti.

Hayaşi Yoşimasa, "Hint-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak olan Kanada ile dünya ve bölgesel barışın istikrarını sağlamak için işbirliği yapacağız," dedi.

Ayrıca, Hayaşi, Kanada ile birlikte G7 ülkelerinin birlik içinde olması için de çalışmalar yürüteceklerini aktardı. Bu yıl G7 Liderler Zirvesi'nin Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği de hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor
2
İran Dışişleri Bakanı: Nükleer Programın Askeri Potansiyeli Yok
3
Alan Parsons İstanbul'da Konser Verecek
4
Van'da 49 Kilo 399 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
Trump, Grönland'a Milyarlarca Dolar Yatırım Yapmaya Hazır olduğunu Açıkladı
6
Japonya ve Kanada, Hint-Pasifik'te Barış İçin İşbirliğine Devam Ediyor
7
Rusya, Çin ve İran Çabahar Limanı'nda Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştiriyor

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!