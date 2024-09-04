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Japonya ve Norveç'ten Savunma İşbirliği Vurgusu

Japonya ve Norveç, savunma işbirliğini güçlendirmek için önemli bir mutabakat imzaladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:49
Japonya ve Norveç'ten Savunma İşbirliği Vurgusu

Japonya ve Norveç Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

Japonya ve Norveç, savunma alanında işbirliğini artırma kararı aldı. Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, Norveçli meslektaşı Bjorn Arild Gram ile Tokyo'da gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasında savunma ekipmanları ve teknolojilerine yönelik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi üzerinde mutabakata vardıklarını duyurdu.

Stratejik Çıkarlara Vurgu

Kihara, "Rusya'nın batısı ve doğusundaki deniz ülkeleri, Norveç ve Japonya'nın durumsal farkındalık ve stratejik çıkarları açısından ortak noktaları var," şeklinde konuştu. Norveç Savunma Bakanı Gram ise, kendi ülkelerinin savunma sanayisinin dayanıklılığını artırmayı ve iki ülke orduları arasında ortak tatbikat imkanlarını değerlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hint-Pasifik Bölgesine İlk Kez Fırkateyn Gönderilecek

Norveçli Bakan, gelecek yıl Norveç donanmasına ait bir fırkateynin ilk kez Hint-Pasifik bölgesine gönderileceğini ifade etti. Bu adım, bölgedeki güvenlik dinamiklerinin değişiminde önemli rol oynayacak.

Resmi Mutabakat

Tokyo ve Oslo hükümetleri arasında imzalanan mutabakat, her iki ülkenin "statükonun güç kullanılarak ve baskıyla değiştirilmesine karşı" birlikte hareket edeceğine dair taahhütler içeriyor. Japonya, Hint-Pasifik ile Avrupa güvenliğinin bir bütün olduğu anlayışıyla NATO ile işbirliği fırsatlarını araştırmaya devam ediyor.

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