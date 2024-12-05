Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye'de 100. Yıl Kutlamalarına Katıldı

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Türkiye'de!

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Akishino, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü kutlamasına katıldı. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerin yanı sıra yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğin Başlangıcı ve Önemli Açıklamalar

Tören, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Kutlama etkinliği için özel olarak hazırlanan bir video gösterildi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, konuşmasında, iki ülkenin 100 yıl boyunca birçok zorluğu aşarak dostluklarını geliştirdiğini vurguladı. Özellikle, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin Japonya'nın uluslararası topluma entegrasyonunda büyük bir destek sağladığını belirtti.

Katsumata, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında yaklaşık 200 etkinlik düzenlendiğini belirtti ve bu işbirliğinin geleceğe aktarılmasını umduğunu dile getirdi.

Veliaht Prens Akishino'dan Anlamlı Mesaj

Veliaht Prens Akishino, Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü tarihine dikkat çekerek, "Divanu Lugati't-Türk" eserinin bu durumu kanıtlayabilecek önemli bir örnek olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edildiğini ve bu özel anı kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prens, iki ülke arasındaki dayanışmanın deprem gibi zor zamanlarda daha da belirginleştiğini belirterek, "Dost kara günde belli olur." ifadesini kullandı. İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin bir 100 yıl daha devam etmesini temenni etti.

Sanat Performansları ve Hatıra Fotoğrafları

Konuşmaların ardından Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Japon davul grubu Sai, birlikte hazırladıkları gösteriyi sundu. Veliaht Prens ve Prenses, büyük bir ilgiyle programı izlediler.

Tören sonrasında, Sanatçılarla bir araya gelen veliaht çift Türkiye ve Japonya'nın temsilcisi sanatçılara teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmi temaslar için Türkiye'de bulunan Japonya Veliaht Prens (sağ 2) ve Prensesi Akishino (ortada), Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine iştirak etti. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda), Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko (solda) ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da (sol 2) katıldı.

Resmi temaslar için Türkiye'de bulunan Japonya Veliaht Prens (sağ 2) ve Prensesi Akishino (ortada), Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine iştirak etti. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda), Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko (solda) ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da (sol 2) katıldı.