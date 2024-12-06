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Japonya Veliaht Prens ve Prensesi İstanbul'da Türk-Japon Dostlarıyla Buluştu

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi İstanbul'da, Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşlarıyla anlamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:27
Japonya Veliaht Prens ve Prensesi İstanbul'da Türk-Japon Dostlarıyla Buluştu

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi İstanbul'da Türk Vatandaşlarıyla Buluştu

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görüşmeye Türk-Japon Dostluk dernekleri temsilcileri ile Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşları katıldı.

Tahliye Operasyonu Sırasında Görevli Ekibe Teşekkür

Görüşme sırasında, Veliaht Prens ve Prenses, 1985 yılında İran’ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türkiye'ye tahliyesinde görevli Koray Gökberk, Ayşe Özalp ve Sevil Atıcı’ya verdikleri destek için şükranlarını sundu. Bu önemli operasyonun parçası olmaktan duydukları gururu dile getiren tahliye ekibi ise, böyle bir görevde yer almanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye ziyareti kapsamında, Japonya ile bağlantılı...

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye ziyareti kapsamında, Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşlarıyla İstanbul'da bir araya geldi. Veliaht çift, Çırağan Sarayı'nda akademisyenler, Türk-Japon Dostluk dernekleri temsilcilerinin yanı sıra Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşlarıyla görüştü.

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye ziyareti kapsamında, Japonya ile bağlantılı...

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye ziyareti kapsamında, Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşlarıyla İstanbul'da bir araya geldi. Veliaht çift, Çırağan Sarayı'nda akademisyenler, Türk-Japon Dostluk dernekleri temsilcilerinin yanı sıra Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşlarıyla görüştü.

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