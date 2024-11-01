Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'nun Türkiye Ziyareti

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, Aralık 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Bu ziyaret, Türkiye ve Japonya arasındaki ikili diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümüne denk geliyor.

Ziyaret Programı

Japonya İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho) tarafından yapılan açıklamaya göre, Veliaht çift, 3-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de bulunacak. Ziyaretlerinin en önemli duraklarından biri, 4 Aralık tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşme olacak.

Dostluğun Tarihsel Anlamı

Ziyaretin önemli bir parçası olarak, çiftin İstanbul'a geçerek 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni konulu serginin düzenleneceği müzeyi gezeceği belirtiliyor. Bu fırkateynin batışı, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Fumihito, 58 yaşında olup, Mayıs 2019'da tahta çıkan 126. Japonya İmparatoru Naruhito'nun erkek kardeşidir. 8 Aralık'ta Japonya'ya dönerken, iki ülke arasındaki bu dostluk hikayesini yeniden canlandıracak bir ziyareti temsil edecek.

Tarihi Bir Anma

Ertuğrul Fırkateyni, Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrılarak Japonya'ya gitmiş ve 11 ay sonra Yokohama'ya ulaşmıştır. Bu fırkateynin hikayesi, Türk-Japon dostluğunun öyküsünü temsil etmekte ve yaşanan hüzünlü olaylar, iki ülke halkının hafızasında sürmektedir.

Yaşanan kazada yalnızca 69 denizci kurtulurken, 540 Osmanlı levendinin hayatını kaybettiği belirtilmektedir. Bu trajik olay, Türk-Japon diplomasisinin başlangıcı olarak önemli bir yer tutmaktadır.