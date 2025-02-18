Japonya, Yeni Enerji Planıyla Karbonsuzlaşmayı Hedefliyor

Japonya, sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefleyen yeni enerji planını onayladı. Yenilenebilir enerji ve nükleer kaynaklara odaklanılıyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:12
Japonya, Yeni Enerji Planıyla Karbonsuzlaşmayı Hedefliyor

Japonya'dan Yenilikçi Enerji Planı

Japonya'da hükümet, yenilenebilir ve nükleer enerjinin artırılmasıyla sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı amaçlayan yeni enerji planını onayladı. Resmi Kyodo ajansının haberine göre, bu plan, 'sıfır karbon' politikasının uygulanmasına büyük katkı sağlayacak ölçümlere odaklanıyor.

Hedefler ve Strateji

Hükümet, bu yeni plan dahilinde belirlediği hedefleri, Ulusal Katkı Beyanları (NDC) olarak Birleşmiş Milletlere (BM) sunarak, sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmada yenilenebilir ve nükleer enerjinin önemini vurguladı.

Karbonsuzlaştırma hedefleri çerçevesinde, 2013 seviyelerine göre 2035 yılına kadar karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 60, 2040 yılına kadar ise yaklaşık yüzde 73 azaltılması planlanıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Artışı

2023 mali yılında kaydedilen yüzde 22,9'luk yenilenebilir enerji oranının neredeyse iki katına çıkarılması ve 2040 yılında Japonya'nın enerjisinin yaklaşık yüzde 40 ila 50'sini bu kaynakların oluşturması bekleniyor.

Geçmişin Etkisi ve Yeni Yöntemler

Ancak, orta ve uzun vadeli bu enerji planı, 2011'deki deprem ve Fukuşima Dai-ichi santralindeki nükleer erimenin ardından hükümetin nükleer enerjiye olan bağımlılığını azaltma konusundaki kararlılığında sapma gösterdiği yönünde endişelere yol açıyor.

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