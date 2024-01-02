Japonya'yı 7,6 büyüklüğünde deprem vurdu: Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Japonya'nın İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası'nda 7,6 büyüklüğünde deprem sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi. Bu büyüklükte bir depremin başka bir yerde olması halinde çok daha fazla can kaybı olabileceği düşünülüyor. Japonya'nın depreme karşı aldığı önlemler, ülkenin bu alandaki başarısını ortaya koyuyor.

Japonya'yı 7,6 büyüklüğünde deprem vurdu: Ölü ve yaralı sayısı belli oldu
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7,6 büyüklüğündeki deprem, Japonya'nın Ishikawa eyaletinde ve çevresinde büyük hasara yol açtı. Tsunami tehlikesi nedeniyle kıyı bölgeleri tahliye edildi. Deprem, Ishikawa dışında Niigata, Fukui, Toyama ve Gifu eyaletlerini de sarsarken, en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, depremin sonuçlarını değerlendiriyor.

deprem

Deprem, Japonya'nın beş eyaletinde yaralanmalara neden oldu. Ishikawa'da 33, Toyama'da 18, Niigata'da 18, Fukui'de 6 ve Gifu'da 1 kişi depremde yaralandı. Deprem sonrası oluşan tsunami dalgaları ise 1,2 metre yüksekliğe ulaştı.

deprem

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, deprem bölgesine tüm yardım imkanlarını seferber edeceklerini açıkladı. Kishida, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) depremden etkilenen bölgelere yardım için gönderileceğini duyurdu.

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