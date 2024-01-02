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Japonya'yı 7,6 büyüklüğünde deprem vurdu: Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Japonya'yı 7,6 büyüklüğünde deprem vurdu: Ölü ve yaralı sayısı belli oldu Japonya'nın İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası'nda 7,6 büyüklüğünde deprem sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi. Bu büyüklükte bir depremin başka bir yerde olması halinde çok daha fazla can kaybı olabileceği düşünülüyor. Japonya'nın depreme karşı aldığı önlemler, ülkenin bu alandaki başarısını ortaya koyuyor.