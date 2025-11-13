JASAT, Afyonkarahisar'da 12 Yıl Hapisle Aranan K.A.'yı Usak'ta Yakaladı

JASAT ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve tehdit suçlarından 12 yıl hapisle aranan K.A.'yı Usak'ta yakalayıp tutuklattı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:46
JASAT, Afyonkarahisar'da 12 Yıl Hapisle Aranan K.A.'yı Usak'ta Yakaladı

JASAT, Afyonkarahisar'da 12 Yıl Hapisle Aranan Kişiyi Usak'ta Yakaladı

Operasyonun Detayları

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezasıyla aranan K.A. için JASAT ekipleri çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre şüpheli hakkında dolandırıcılık, hırsızlık ve tehdit suçlamaları bulunuyordu.

JASAT ekipleri, yürüttükleri titiz takip sonucu şahsı Usak'ta yakaladı. Yakalama sonrası K.A., Afyonkarahisar'a getirildi ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Mahkeme ve Tutuklama

İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan K.A., kararın ardından cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 12 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS JASAT EKİPLERİ TARAFINDAN...

AFYONKARAHİSAR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 12 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS JASAT EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?