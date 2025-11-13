JASAT, Afyonkarahisar'da 12 Yıl Hapisle Aranan K.A.'yı Usak'ta Yakaladı

JASAT, Afyonkarahisar'da 12 Yıl Hapisle Aranan Kişiyi Usak'ta Yakaladı
Operasyonun Detayları
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezasıyla aranan K.A. için JASAT ekipleri çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre şüpheli hakkında dolandırıcılık, hırsızlık ve tehdit suçlamaları bulunuyordu.
JASAT ekipleri, yürüttükleri titiz takip sonucu şahsı Usak'ta yakaladı. Yakalama sonrası K.A., Afyonkarahisar'a getirildi ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Mahkeme ve Tutuklama
İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan K.A., kararın ardından cezaevine gönderildi.
AFYONKARAHİSAR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 12 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS JASAT EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI