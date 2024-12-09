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Java Adası'nda Sel Felaketi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Java Adası'nda aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:05
Java Adası'nda Sel Felaketi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Java Adası'ndaki Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

Endonezya'nın Java Adası'nda geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan aşırı yağışlar, sel felaketine neden olarak felaketin boyutlarını artırdı. İlk belirlemelere göre, bu felakette 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Yağışlar 172 Köyü Etkiledi

Yetkililer, selin yol açtığı hasarları değerlendirirken, 172 köyde tahribat meydana geldiğini bildirdi. Bu süreçte, 3 bin 300'den fazla bina hasar gördü ve 3 binden fazla kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Altyapı ve Tarım Etkilendi

Sel sularının etkisiyle 31 köprü ve 81 otoyol yıkıldı; yaklaşık 1332 dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, sel sularına kapılan ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 2 kişiden henüz haber alınamadığı belirtildi.

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