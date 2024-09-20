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Javier Bardem'den İsrail'e Sert Eleştiriler: 'Savaş Suçları İşleniyor'

Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, İsrail'in radikal yönetimini ve savaş suçlarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:21
Javier Bardem'den İsrail'e Sert Eleştiriler: 'Savaş Suçları İşleniyor'

Javier Bardem'ın Sert Çıkışı

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, İspanya'nın prestijli sinema etkinliği olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bardem, İsrail yönetiminin tarihi boyunca gördüğü en radikal hükümet olduğunu ve bu yönetimin insanlığa karşı savaş suçları işlediğini dile getirdi.

Gazze'ye Yönelik Saldırılar ve Eleştiriler

Bardem, Gazze'ye yönelik saldırıları kınayarak, "İsrail tarihinin en radikal hükümeti, insanlığa karşı savaş suçları işliyor. Hamas'ın acımasız saldırılarını, Filistin halkına uygulanan ağır cezayı haklı çıkaramaz" şeklinde konuştu. Bardem ayrıca, çatışmanın sona ermesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hamas'ın dışında başka aktörlerle müzakereler yapılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Destek Çağrısı

Bardem, ABD, Almanya ve İngiltere'ye "İsrail'e koşulsuz desteği bırakın" çağrısında bulundu. "Toplum olarak bu tür saldırıların karşısında pasif kalamayız. Hepimiz orada olup bitenlerin mağduruyuz ve bu suçları dile getirme zorunluluğumuz var" diye ekledi. Bardem, eleştirilerin antisemitizmle ve Hamas eleştirilerinin İslamofobiyle hiçbir ilişkisi olmadığını belirtti.

Donostia Ödülü Alımı

Geçen yıl Donostia Ödülü'ne layık görülen Bardem, o dönemde ABD'deki sinema sanatçılarının grevine destek verdiğinden dolayı ödülünü bu yıl aldı. Bardem, dünyada yaşananları görüp kutlama yapmanın mümkün olmadığını ifade etti. Oyuncunun bu sözleri, salondaki katılımcılar tarafından alkışlandı.

Bardem'in Sinema Kariyeri

55 yaşındaki başarılı aktör, No Country for Old Men filmindeki performansıyla 2007'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmıştı.

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