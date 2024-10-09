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Jayapal'dan Hükümete Eygi'nin Öldürülmesi İçin Soruşturma Çağrısı

Demokrat Pramila Jayapal, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi için ABD hükümetine bağımsız soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:25
Jayapal'dan Hükümete Eygi'nin Öldürülmesi İçin Soruşturma Çağrısı

Jayapal, Eygi’nin Ölümünü Soruşturması İçin Hükümete Çağrıda Bulundu

Demokrat Partili ABD Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride öldürülmesine ilişkin Washington yönetimini eleştirdi. Jayapal, ABD hükümetinin bu olayla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma yürütmesini talep etti.

Eleştirilerini Dile Getirdi

Jayapal, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçti ve hala ABD hükümeti tarafından bağımsız bir soruşturma başlatılmadı. Aynı zamanda, barışçıl protestolar sırasında gerçek mermi kullanan İsrail Savunma Kuvvetleri’nin uygulamalarına dair bir bilgi de edinemedik" ifadelerini kullandı.

Yanıt Bekliyor

Bir ABD vatandaşının İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin acilen ele alınması gerektiğini vurgulayan Jayapal, bu duruma karşı gösterilen tepkisizlikten dolayı "dehşete düştüğünü" belirtti. Eygi’nin öldürülmesinin bir ilk olmadığını, tarihi olayların tekrar ettiğini kaydetti.

Tarihsel Bir Bağlantı

Jayapal, 2003 yılında Batı Şeria’da öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie’yi de hatırlatarak, bağımsız soruşturma çağrılarına rağmen Washington yönetiminin adım atmadığına işaret etti. Sadece 2024'te Batı Şeria'da 3 ABD vatandaşının öldürüldüğünü vurguladı.

Hesap Verebilirlik Talebi

Jayapal, İsrail hükümetinin uluslararası hukuka uymaması durumunda ABD'nin askeri yardımlarını durdurarak hesap verebilirlik talep etmesi gerektiğini söyledi. Eygi'nin ölümüyle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılmasını isteyen Jayapal, bu süreçte yanıt alana kadar durmayacaklarını belirtti.

Olayın Ardında Yatan Gerçekler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında katılımcılara ateş açarak Eygi'yi başından vurdu. Filistinlilere destek vermek amacıyla gösteriye katılan Eygi, ağır yaralanmış ve 6 Eylül'de yaşamını yitirmiştir. Cenazesi, 14 Eylül'de Türkiye'nin Aydın ilinin Didim ilçesinde defnedilmiştir.

Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsüydü. Corrie de aynı harekete mensup bir aktivist olarak anılmaktadır.

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