Jayapal, Eygi'nin Ölümü Üzerine Hükümeti Eleştirdi

Jayapal'dan Bağımsız Soruşturma Çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Pramila Jayapal, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen barışçıl bir eylemde hayatını kaybetmesi sonrası Washington hükümetini eleştirdi. Eygi'nin, İsrail askerleri tarafından açılan ateşle ölmesi üzerine bağımsız bir soruşturma başlatılmadığını vurgulayan Jayapal, sosyal medya platformu X'tan şu açıklamada bulundu:

"Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin üzerinden 53 gün geçti ve ABD hükümetinden bağımsız bir soruşturma için herhangi bir faaliyet görmedik."

Jayapal, ABD'nin İsrail'in en büyük askeri destekçisi olduğuna dikkat çekerek, "İsrail hükümeti, hem iç hukukumuz hem de uluslararası insancıl hukuka uymak istemiyorsa bu durumu sorgulamalıyız," şeklinde konuştu.

ABD'nin Etkisi ve Eygi'nin Ölümü

Parlamenter, Eygi'nin öldürülmesi sonrası ABD'nin kendi araştırmasını başlatması gerektiğine ve bu sayede İsrail ordusu için yeni kurallar geliştirilmesini talep etme çağrısında bulundu.

Eylül ayında 100'ü aşkın Kongre üyesinin Eygi'nin ölümüyle ilgili bağımsız bir soruşturma yürütme talebiyle Washington yönetimine başvuruda bulunduğunu hatırlatan Jayapal, bu meseleyi gündemlerinde tutacaklarını ifade etti.

Eygi'nin Hayatı ve Ölümü

Eygi, barışçıl bir şekilde Filistinlilere destek veren ve Uluslararası Dayanışma Hareketi üyesi bir insan hakları aktivisti olarak tanınıyordu. Barışçıl bir gösteriye katılırken, İsrail askerleri aktivistlerin üzerine ateş açmış, Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiştir. Cenazesi ise 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmiştir.

Geçmişte aynı hareketin üyesi olan başka bir ABD vatandaşı Rachel Corrie, 2003'te bir İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.