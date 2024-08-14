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Jayson Gillham'ın Konseri İptal Edildi: İsrail Açıklamaları Sonrası Skandal

Melbourne Senfoni Orkestrası, piyanist Jayson Gillham'ın konserini, Gazze'deki gazetecilerle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle iptal etti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:35
Jayson Gillham'ın Konseri İptal Edildi: İsrail Açıklamaları Sonrası Skandal

Jayson Gillham ve Kontrovers Konser İptali

Ünlü İngiliz-Avustralyalı piyanist Jayson Gillham, Melbourne Senfoni Orkestrası (MSO) tarafından iptal edilen konserinin sebebi olarak yaptığı Gazze açıklamalarını öne çıkardı.

MSO'dan Açıklama

Avustralya'da yayımlanan haberlere göre, MSO, Gillham'ın Gazze'deki gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili çarpıcı yorumları üzerine bir yazı yayımlayarak, yarın Melbourne’daki Iwaki Salonu’nda planlanan konserin iptal edildiğini bildirdi.

İfadeler ve Mağduriyet

Açıklamada, Gillham'ın 11 Ağustos tarihinde yaptığı konuşmanın, sanatçının kurumu zor duruma soktuğu ifade edildi. Sanatçıya duyulan rahatsızlıktan dolayı kamuoyundan özür dileyen MSO, bu durumun kendileri için üzücü olduğunu belirtti.

Gillham'ın Katkıları

Gillham, 11 Ağustos’taki performansında, Avustralyalı besteci Connor D'Netto tarafından kaleme alınan, Gazze'deki gazetecilere adanan "Witness (Tanık)" adlı eseri seslendirmişti. Parçaya başlamadan önce Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler hakkında değerlendirmeler yapan Gillham, "İsrail'in son 10 ayda 100'den fazla Filistinli gazeteciyi öldürdüğünü" vurguladı.

Uluslararası Tepkiler ve Rakamlar

Gazetecilerin öldürülmesini savaş suçu olarak nitelendiren Gillham, bu tür olayların belgelenmesine engel olunduğunu savundu. New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 31 Temmuz itibarıyla Gazze’de hayatını kaybeden gazeteci sayısını 111 olarak kaydederken, Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, bu sayıyı 7 Ekim'den bu yana 165 olarak güncelledi.

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