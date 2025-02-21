JD Vance: 'ABD'nin Cömertliği Olmasaydı Ukrayna Olmazdı'

Vance, Ukrayna'nın Durumunu Değerlendirdi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "ABD'nin cömertliği olmasaydı Ukrayna diye bir ülke olmazdı." diyerek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Vance, Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı marjında, Youtube kanalına verdiği demeçte, Zelenskiy'nin ABD'ye karşı daha müteşekkir olması gerektiğini savundu. Vance, Zelenskiy'nin, "ABD Başkanı Donald Trump'la bir problemi varsa telefonla araması gerektiğini" ifade ederek, Avrupa'da basın turnesine çıkıp ABD Başkanı'nı kötülemesinin hem kendisi, hem de ABD halkı için "aşağılayıcı ve aptalca" olduğunu belirtti.

Vance, Trump'ın fikirlerinin böyle değişmeyeceğine dikkat çekerek, "Zelenskiy'nin daha iyi danışmanlara ihtiyacı var." dedi.

ABD-Kanada Hokey Maçı

Vance, ABD-Kanada arasındaki hokey maçına da değinerek, "Kanada eğer maçı kazanamazsa tarifelerin daha da artacağını" belirtti. Ancak, hemen ardından bunun sadece bir şaka olduğunu, kararın ABD Başkanı'na ait olduğunu vurguladı.

Maç öncesinde Trump'ın, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum." şeklinde bir mesaj yayımladığı hatırlatıldı.